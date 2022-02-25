وجه القانوني والإعلامي خالد الشعلان رسالة إلى اتحاد القدم السعودي، وذلك بمناسبة الأخطاء التحكيمية التي عانت منها الأندية مؤخرًا.

رسالة ذات معنى لـ اتحاد القدم:

وقال الشعلان عبر حسابه في “تويتر”: “تحية طيبة وبعد، لا أنسب من أقول (لا يكبر أحدٌ عن أنْ يُنقد، ولا يصغر أحدٌ عن أنْ يَنقد)، وما تشاهدونه وتسمعونه هذه الأيام عن حجم أخطاء التحكيم، وسوءِ التكييف القانوني بالانضباط، ولم تجد حِراكًا وعمل منكم لتعديل وتجويد، بل إنَّ رحى الخطأ زاد، وطحنَ أملنا، فهل لديكم أمل؟”.

النصر يطلب حكامًا أجانب:

وكان اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر، لاعب نادي النصر، اعترض على أخطاء الحكم الجزائري مصطفى غربال في مباراة الهلال في ربع نهائي كأس الملك.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن تقدم إدارة نادي النصر بطلب للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تعيين حكام أجانب لـ مباراة الهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج ”شوت” المذاع على قناة SSC: إن إدارة مسلي آل معمر قررت تقديم طلب بإحضار حكام أجانب لمواجهة الزعيم في الجولة الـ23، حيث من المقرر إقامة المباراة في الثالث من مارس المقبل.