أعلن نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن غياب نجمه المصري أحمد حجازي عن مبارياته لمدة 6 أسابيع، وذلك لاستكماله برنامجه العلاجي في ألمانيا.

إصابة حجازي قبل شهر من الآن:

وكان حجازي أُصيب بتمزق في العضلة الضامة في مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي، كذلك سيغيب بسبب تلك الإصابة عن مباراتي مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

أحمد حجازي يبدأ المرحلة الثانية:

وسيغيب حجازي لمدة 6 أسابيع حيث سيبدأ المرحلة الثانية من رحلة العلاج التي سوف تتضمن الإعداد البدني.

وكان حجازي حرص ظهر اليوم على زيارة مقر نادي الاتحاد ومصافحة زملائه اللاعبين، كما التقى بأنمار الحائلي