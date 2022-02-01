أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي خلال مباراة المغرب.

تفاصيل إصابة أحمد حجازي:

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حجازي إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة، ويستوجب علاجه في أحد المراكز المتخصصة.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى عدم قدرة أحمد حجازي على استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُختتم منافساتها، يوم الأحد، بسبب الإصابة.

وكان حجازي قد بدأ مباراة مصر والمغرب بشكل أساسي، إلا أنه تعرض لإصابة قوية، حيث سقط على أرضية الملعب عند الدقيقة 44، ليتم تغييره بين شوطي اللقاء، ويشارك النجم محمود حسن تريزيجيه بدلًا منه.

مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم:

ومن المقرر أن تلعب مصر والكاميرون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تجاوز الفراعنة منتخب المغرب، فيما فاز الأسود على جامبيا.