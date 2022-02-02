أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن رحيل لاعبه التونسي حمدي النقاز بشكل نهائي، وذلك بعد توقيع مخالصة مالية معه.

كواليس تعاقد الأهلي مع حمدي النقاز:

وتعاقد النادي الأهلي مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن التعاقد معه أثار حالة من الجدل.

وكان حساب الأهلي في “تويتر” أكد على مخالصة إدارة ماجد النفيعي للاعب النقاز، مع إعارة السنغالي الحسن نداو لنادي أنطاليا سبور التركي.

صفقات الأهلي في يناير:

وأعلن حساب النادي عن الصفقات الشتوية التي أبرمها النادي وهم التعاقد مع “أيمن يحيى، البرازيلي كارلوس إدواردو، علي مجرشي، الكاميرون فرانك كوم، عبدالله المقرن”.

وبعد أن تعاقد الأهلي مع النقاز، أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رفضها للاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد مشاركة اللاعب التونسي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت قبول احتجاج الهلال شكلًا ورفضه موضوعًا، ما دفع الإدارة برئاسة فهد بن نافل للتصعيد وتقديم استئناف.

وأثار تعاقد النادي الأهلي مع حمدي النقاز حالة من الجدل، حيث أكد البعض أنه مرتبط بعقد مع الزمالك المصري، فيما لفتت إدارة الراقي إلى أنها تملك مستندات تثبت صحة موقفها.