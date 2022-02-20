أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إيقاف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

إيقاف كنو وبيريرا:

وكشف نادي الهلال عن تلقيه خطاب من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يفيد بإيقاف محمد كنو 3 مباريات، وبيريرا مباراتين، وذلك بداية من مواجهة الشباب التي أُقيمت الخميس الماضي، وحسمها الزعيم بخماسية دون رد.

ولفت نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رفع مجلس الإدارة بعد تلقيه الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف كنو لمباراة ثالثة.

وكان محمد وبيريرا قد حصلا على بطاقتين حمراوتين خلال مشاركتهما مع الهلال ضد الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي خسرها الزعيم برباعية دون رد.

الهلال يستعد لمواجهة النصر:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم غد الاثنين، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وذلك على ملعب مرسول بارك.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مصالحة جماهيره، وتحقيق الفوز على النصر، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، والمنافسة على اللقب هذا الموسم.