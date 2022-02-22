لعبت ركلات الجزاء دورًا حاسمًا ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك، حيث ساهمت في تأهل فرق المربع الذهبي “الفيحاء، الاتحاد، الهلال والشباب”.

نصف نهائي البطولة:

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الاتحاد، فيما يلعب الهلال مع الشباب، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

ركلات الجزاء حاسمة في كأس الملك

ويُعد الفيحاء أول المستفيدين من ركلات الجزاء في ربع نهائي كأس الملك، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ثم حصل على ركلة جزاء ضد الباطن عند الدقيقة 117، سددها اليوناني باناجيوتيس بنجاح، ليقود فريقه إلى نصف النهائي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التأهل بالوقت القاتل، حيث إن مباراته ضد التعاون كانت في طريقها إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحصل العميد على ركلة جزاء نفذها عبدالرزاق حمدالله بنجاح عند الدقيقة 96.

واستمرت ركلات الجزاء في حسم المتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، حيث حصل الهلال على ركلة جزاء ضد النصر حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي، لينفذها سالم الدوسري بنجاح، وتنتهي المباراة بفوز الزعيم.

واحتسب حكم مباراة الشباب ضد الأهلي ركلة جزاء لصالح الليوث بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها كارلوس جونيور بنجاح، لتنتهي المباراة بخسارة الراقي بهدفين مقابل هدف.