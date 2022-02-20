تُوج فريق روزبرغ إكس ريزينغ قبل قليل بسباق إكستريم إي نيوم حيث نجح في التفوق على 4 فرق تأهلت للنهائي معه.
لحظة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بسباق إكستريم إي نيوم#MBCAction#ExtremeE#DesertXPrix pic.twitter.com/0vSR1xTYsq
— MBC Action (@mbcaction) February 20, 2022
وفازت السائقة ميكايلا أولين والسائق يوهان كريستوفيرسون باللقب بعد التفوق على فرق إكس 44 وتشيب جاناسي راسينج، أكسيونا سيانز، ماكلارين أكس إي.
وسبق لـ فريق ” روزبرغ إكس ريزينغ” التتويج بلقب سباق ” إكستريم إي العلا”.
جدير بالذكر أن سباقات إكستريم نيوم كانت انطلقت أمس وانتهت اليوم في مدينة نيوم.
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