روسيا تحذر من دخول مياهها الإقليمية: سنطلق النار

هددت روسيا بأنها ستطلق النار على السفن والغواصات الأجنبية التي تدخل مياهها الإقليمية.

روسيا تحذر من دخول مياهها الإقليمية

وقال مسؤول عسكري روسي كبير، اليوم الاثنين، إن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة، حسبما نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء.

لكن المسؤول ذكر أن أي قرار من هذا القبيل لن يتخذ إلا على “أعلى المستويات”.