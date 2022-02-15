نقلت قناة “سي إن إن” الأمريكية عن مصادر استخباراتية أمريكية، أن القوات الروسية دخلت مرحلة الإعداد النهائي لاستخدام الخيار العسكري ضد أوكرانيا.

أقمار صناعية:

كما نقلت قناة “سي بي إس” عن مسؤول أمريكي أن صور الأقمار الصناعية تظهر تحرك القوات الروسية من نقاط تجمعها إلى مواقع هجومية، ضد أوكرانيا.

كذلك نقلت قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أمس الاثنين عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: إن مصادر استخباراتية، أشارت إلى أن القوات الروسية التي تحيط بأوكرانيا “تطور بوضوح قدرتها للغزو” في أي لحظة.

شكل أكثر جاهزية:

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذه القوات تستعد بشكل أكثر جاهزية وأن هذه المعلومات استنتجت منها واشنطن احتمالية قيام روسيا بشن هجوم ضد العاصمة كييف بدون سابق إنذار.

وتابعت القناة الأمريكية، نقلًا عن مصادر أخرى، أن عدد الجنود الروس المتمركزين حاليًّا على الحدود الأوكرانية يبلغ ما يقارب 130 ألف أو أكثر.