نشرت روسيا ردها على المطالب الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية لعدم غزو أوكرانيا داعيًا حلف الناتو إلى سحب كافة قواته من شرق أوروبا.

رد روسيا

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في ردها الذي تسلمه السفير الأمريكي بنفسه من مقر الوزارة على ضرورة سحب الناتو كل القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا.

كما طالبت الخارجية الروسية بوقف إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة ووقف كافة أشكال توسع حلف الناتو في شرق أوروبا داعية أوكرانيا إلى تطبيق اتفاقيات مينسك من أجل خفض التصعيد.

وأضافت موسكو أن مقترحاتها حول الضمانات الأمنية تأتي في حزمة واحدة ويجب النظر فيها دون الفصل بين مكوناتها.

بايدن يحذر من غزو وشيك

بدوره حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من غزو روسي وشيك لأوكرانيا بعد تلقي بلاده رد موسكو وقال الرئيس الأمريكي إن بايدن: روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.