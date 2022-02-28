بعد أيام من قرار إغلاق عدد من دول العالم الأجواء أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا قررت روسيا الرد بالمثل ومنع الطائرات التابعة لهذه الدول من عبور أجوائها.

أبرز الدول المشمولة بقرار روسيا

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا أغلقت مجالها الجوي في وجه ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا و 32 دولة أخرى، وذلك ردًا على إجراءات مماثلة تم اتخاذها بحق موسكو.

وكانت العديد من دول العالم بدأت في تطبيق عقوبات على روسيا شملت إغلاق المجال الجوي وتقييد الوصول إلى نظام سويفت المالي جنبًا إلى جنب مع عقوبات على بنوك ومؤسسات مالية روسية.

وتبحث الدول الرافضة للحرب الروسية الأوكرانية فرض عقوبات على الدول المؤيدة لروسيا وفي مقدمتهم الصين وروسيا البيضاء التي تستضيف المفاوضات بين الجانبين.

تمركز الثالوث النووي الروسي

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن القوات النووية أصبحت في مواقع هجومية تنفيذًا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.

وأبلغ شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تنفيذًا لأمره، بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة.

وكان بوتين وجه أمس وزير الدفاع ورئيس الأركان بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.