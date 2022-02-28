أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.