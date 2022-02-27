نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية يسبق ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية ( طريف ) والجوف ( القريات )، وسماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، في حين تكون الفرصة متهيئة لتشكل السحب الرعدية على مرتفعات عسير ونجران.