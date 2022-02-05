نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في مستوى الأمواج على مدينة جيزان و محافظات الدرب وجزر فرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 12 مساءً.

كما نبّه المركز، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران والخرخير، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة وأشار المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجه باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران وسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.