أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بريدة، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية ، الجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة وكذلك مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.