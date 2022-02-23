توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

تفاصيل الحالة:

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

سحب ركامية ممطرة:

كما توقع مركز الأرصاد سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة قد يتخللها سحب ركامية ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.