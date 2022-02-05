نجح الفريق الكروي الأول بـ الشباب في الصعود لـ وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوز صعب على نادي الحزم بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ19.

ملخص مباراة الشباب والحزم:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل لـ الحزم اللاعب أولا جون، ثم تعادل البرازيلي كارلوس جونيور لليث في الدقيقة الـ44.

يذكر أن الحكم كان ألغى 3 أهداف لمصلحة الليث، كما تصدى حارس الحزم لـ ركلة جزاء من الأرجنتيني بانيجا في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد الشباب ونجح في إحراز الهدف الثاني عبر الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

الليث يصعد للوصافة:

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز بثنائية لهدف، 37 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.