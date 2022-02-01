أثار المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قلق الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها عبدالإله المالكي خلال مباراة السعودية ضد اليابان اليوم.

عبدالإله المالكي قد يغيب لفترة طويلة

وعلق رينارد على إصابة لاعبه بعد مباراة السعودية ضد اليابان، قائلًا: “إصابة عبدالإله المالكي خسارة كبرى لنا، لأنه يبدو أنه سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب”.

وكان عبدالإله المالكي قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال أحداث الشوط الأول، وحاول استكمال المباراة، قبل أن يشارك عبدالله الخيبري بدلًا منه عند الدقيقة 23، ليظهر بعد ذلك وهو يبكي على مقاعد البدلاء بعد استبداله.

الأخضر يخسر بثنائية

وانتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان التي أقيمت على ملعب سايتاما 2002، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 بفوز الساموراي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند 19 نقطة، في صدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، فيما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني.