استعرضت المطربة العالمية ريهانا، حملها بطفلها الأول من مغني الراب الأمريكي آيساب روكي بإطلالة جذابة أثناء نزهتهما معًا.

ريهانا ببطن منتفخة

وظهرت ريهانا بشكل لافت أثناء نزهة وهي ترتدي بنطال جينز واسعًا وجاكيت مبطنًا طويلًا باللون البينك بأزراره مغلقة من أعلى فقط والجزء الباقي مفتوح.

وارتدت أيضًا سلاسل وإكسسوارات لامعة منسدلة على منطقة البطن، لتستعرض حملها بجرأة وشياكة.

علاقة ريهانا وآيساب روكي

وفي وقت سابق من العام الماضي 2021 كشفت تقارير أجنبية أن ريهانا حامل في طفلها الأول من آيساب روكي، وذلك بعد استقرار علاقتهما العاطفية.

من جانبه قال آيساب في تصريحات له إن ريهانا، حب حياته، وأنه سيكون أبًا رائعًا ومدهشًا في حال تكوين أسرة.

يذكر أن آيساب، علاقته العاطفية بريهانا بدأت منذ نوفمبر عام 2020 بعد أعوام من الصداقة، إلا أنهما ظهرا لأول مرة مع بعضهما في حفل ميت جالا عام 2021 أي العام الماضي، وأجرى كلاهما مقابلات مع بعضهما البعض للدعاية والترويج عن حملة ريهانا Fenty Skin.

من هي ريهانا؟

مغنية بربادوسية، وممثلة، ومصممة أزياء، وسيدة أعمال، وكاتبة أغاني، بدأ مشوارها الفني أواخر عام 2003 حينما انتقلت إلى الولايات المتحدة لممارسة مهنة الغناء، والبدء في تسجيل بعض الأشرطة التجريبية.

كان ألبوم، جود جرل جون باد عام 2007، إنجازًا كبيرًا في مسيرتها الفنية حيث جلب لها شهرة عالمية.

حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك تسع جوائز جرامي، و13 من جوائز الموسيقى الأمريكية 12 من جوائز بيلبورد الموسيقية، وجائزتين بريت.

في 2012، صنفت مجلة فوربس ريهانا بالمركز الرابع في قائمة أقوى المشاهير لهذه السنة، مع أرباح وصلت إلى 53 مليون في الفترة بين مايو 2011 ومايو 2012.