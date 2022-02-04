قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وزوجته، ري سول-جو، حضرا عرضًا فنيًا بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية إن كيم وري، إلى جانب كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، شاهدا العرض في مسرح مانسوداي للفنون في بيونغ يانغ أمس الثلاثاء.

وتابعت الوكالة في مقال: “هنأ الأمين العام المحترم الجمهور والفنانين بحرارة بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، تقديرًا للهتافات الحماسية”.

وكان من بين كبار المسؤولين الذين حضروا الحدث تشوي ريونغ-هيه، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، وجو يونغ-وون، سكرتير الشؤون التنظيمية للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، ورئيس الوزراء كيم توك-هون

ويمثل هذا أول ظهور علني لـ “ري” منذ سبتمبر الماضي عندما زار الزوجان قصر الشمس “كومسوسان” حيث يوجد ضريحا جد كيم الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل-سونغ، ووالده الراحل والزعيم السابق كيم جونغ-إيل.