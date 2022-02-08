أكد المدرب المساعد لفريق تشيلسي الإنجليزي، زولت لوف على صعوبة مواجهة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2021.

زولت لوف يؤكد صعوبة مباراة الهلال المقبلة

وعلق زولت لوف على مواجهة تشيلسي المرتقبة، قائلًا: “تابعنا الهلال جيدًا خلال الأيام الماضية، هو فريق قوي ويلعب له عدد من اللاعبين الذين نعرفهم، ستكون المباراة صعبة”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “مدرب الهلال معروف بالنسبة لنا ويملك كفاءة العالية، هناك أيضًا اللاعب بيريرا الذي سبق وأن سجل أمامنا، وهناك ماريغا وإيغالو، يجب أن نؤمن مرمانا في البداية”.

وعن موقف عدد من لاعبيه، قال زولت لوف: “جيمس لن يخوض المباراة، وإدواردو ميندي سيصل الليلة، سنقوم بفحصه ومن ثم نحدد موقفه، أما حكيم زياش فمن المحتمل أن يبدأ أساسيًا، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا ونعتمد عليه بشكل كبير”.

الهلال ضد تشيلسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد اكتساحه للجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/1، فيما يُشارك تشيلسي الإنجليزي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.