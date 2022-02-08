أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب بنك البلاد زيادة رأس ماله من (7,500,000,000) ريال إلى (10,000,000,000) ريال.

منح سهم مجاني

يأتي ذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (3) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (2,500,000,000) ريال من بند “الأرباح المبقاة” ، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (750,000,000) سهم إلى (1,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (250,000,000) سهم.

انعقاد الجمعية العامة

على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والتعاونية، والصادرات، وأسيج، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والمتطورة، وفيبكو، والإنماء، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38% و 3.77% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، واتحاد الاتصالات الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 35.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 4723 صفقة.