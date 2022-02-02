تشارك الفنانة زينة عاشور، في عمل فني يعرض في موسم الرياض بمنطقة البوليفارد من خلال مسرحية كان ياما كان.

مشاركة زينة عاشور

ومسرحية كان يا ما كان من تأليف جود كريستيان، وإخراج ويل تاكيت، والرؤية الفنية لزينة عاشور، وسيشارك في المسرحية أكثر من 80 فنانًا سعوديًا ما بين ممثلين وفنيين تم إعدادهم في بريطانيا.

ووصفت عاشور المسرحية بأنها عمل فريد من نوعه وأنه سوف يتم افتتاح عروض العمل يوم السبت 5 فبراير القادم، فجاء تعليق زينة عاشور: “سعيدة وفخورة بأول عرض لمسرحية فريدة من نوعها من إنتاج سعودي بريطاني مشترك، مسرحية (كان يا ما كان) في الرياض والافتتاح يوم 5 فبراير”.

ونشرت زينة عاشور فيديو من كواليس تحضيرات المسرحية في منشور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: “عمل يضج بالعمق الإنساني والشجن الصادق الممزوج بروح الدعابة من خلال تركيزها على العلاقات الإنسانية بمختلف أشكالها”.

وأضافت أن المسرحية تعيد تعريف اهتمامنا بالمعني والركائز الحياتية التي تسعى إلى ترسيخها، مشيرة إلى أن العمل يتبني مجموعة من حكايات ألف ليلة وليلة ويعيد تأطيرها، ليرتسم بذلك سرد شفاف وصادق يمتزج فيه الخيال بالواقع.

يذكر أن زينة عاشور، هي طليقة الفنان المصري عمرو دياب، تزوجا عام 1993، وأنجبت له أبناءه الثلاثة عبدالله وكنزي وجنى، وسبق لها أن شاركت كمستشار فني ومنسقة ملابس له في كليباته منها “نور العين” و “عودوني” ولديها خبرة في هذا المجال، وتعد مسرحية كان يا ما كان أول عمل فني ضخم تشارك فيه برؤيتها الفنية.

تركي آل الشيخ يدعم المواهب السعودية

وكان المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه روّج لمسرحية كان يا ما كان أيضًا على حسابه بتويتر، وكتب: “المسرحية الاستعراضية العالمية كان ياما كان الآن في البوليفارد … أكثر من ٨٠ سعوديًا وسعودية يشاركون فيها ومنهم مواهب مدربون في لندن بإشراف بريطاني حائز على جوائز وتقنيات تستخدم لأول مرة”.