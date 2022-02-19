قالت سارة برايس سائقة فريق ” تشيب جاناسي رايسنا” والمشاركة في سباقات ” إكستريم إي نيوم” المقامة حاليًا في مدينة نيوم إنها سعيدة بالعودة للمرة الثانية للمشاركة في السباقات التي تُقام في المملكة.

🎙| سائقة فريق “ تشيب جاناسي رايسنا” سارة برايس:

“نيوم مدينة رائعة.. وما يحدث هنا مذهل حقاً.. إنها مدينة المستقبل فعلاً.. وعلى العالم أن يحذو حذوها” #اكستريم_إي_نيوم #ExtremeE pic.twitter.com/AVr7QEsLAg

— وزارة الرياضة (@gsaksa) February 19, 2022

نيوم مدينة رائعة للمستقبل

وتحدثت عن رأيها في مدينة نيوم في فيديو نُشر عبر حساب وزارة الرياضة في “تويتر” قائلة: “نيوم مدينة رائعة للغاية وهي للمستقبل بالفعل، هذه ثاني مرة لي على التوالي أتواجد بالمملكة، بعد أن زرتها للمرة الأولى في عام 2021، سعيدة للغاية بالعودة إلى المملكة وبالكرم الكبير وبحسن الضيافة من السعوديين”.

وأضافت برايس: “لدينا فريق رائع وزملاء رائعين، وسوف ننافس بكل قوة على السباق”.

إكس 44 متصدرًا لـ الحصة التأهيلية الثانية

ويتصدر فريق ” إكس 44″ الترتيب حاليًا في الحصة التأهيلية الثانية.