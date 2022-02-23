وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد رسالة صادمة لجمهورها ومتابعيها، أشارت فيها إلى إحساسها بأن أجلها قد اقترب، وأنها ستعتزل وسائل التواصل الاجتماعي وأنها لن تسامح بعض الأشخاص على أفعالهم وظلمهم لها.

ريهام سعيد توجه رسالة صادمة

وكتبت سعيد في منشور لها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أقسم بالله كل حرف هاكتبه صادق ومن قلبي.. أنا حاسة إني أنا هموت قريب عشان كده هابعد عن السوشيال ميديا عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن خصوصًا ابني الصغير”.

وأضافت سعيد أن ما تشعر به ربما يكون سحرًا أو اكتئابًا أو حقيقيًا أو ربما إحساسًا بالظلم.

وأشارت الإعلامية المصرية إلى الظلم الذي تعرضت له خلال عملها الإعلامي ذاكرة بعض المفارقات والمواقف من بينها: “في يوم من الأيام الدنيا قامت عليا عشان تعلب.. أما المعراج وإنكارها عادي. . تامر أمين يغلط في الصعايدة قاصد أو مش قاصد يتوقف ٣ شهور.. لكن أنا أعمل أكبر حملة للسمنة وأعالج آلاف من السمنة وعمليات ببلاش ويفتروا عليا ويقولوا إني قلت إن ريحتهم وحشة وأتوقف سنة”.

اعتزال وسائل التواصل

وتابعت: “لو فضلت أحكي هأحكي كتير بس أنا موجوعة ومش قادرة أحكي”، لافتة إلى أنها لن تسامح أي شخص ظلمها، قائلة “لو مت أنا مش مسامحة، مش مسامحة أي حد قال عليّ كلمة واحدة مش حقيقية وأي صحفي كتب عني كلمة ظلم”.

كما عددت ريهام سعيد، بالأسماء العديد من الأشخاص في مجال الصحافة والفن الذين لن تسامحهم بعد مماتها، متهمة إياهم بالتسبب في “خراب بيتها وضياع مجهود سنين من عملها”، “عشان أنا مش على الشاشة مليش قيمة، ومفيش مصلحة أد إيه الناس وحشة”.

كذلك، تحدثت عن رغبتها بتحقيق حلم التمثيل الذي سعت إليه قبل فترة، مضيفة: “كلمت ناس كتير يساعدوني أحقق حلمي وأمثل، مش عايزة أقولكم الرد، وناس ياما وقفت جنبهم”.

وختمت قائلة “أنا آسفة إني نجحت.. أنا آسفة إني كنت عايزة كل الناس تعمل خير.. أنا آسفة أني معملتش علاقات تسندني داخل وخارج مصر”.

كما أكدت أنها اعتزلت بإرادتها، قائلة “أنا اعتزلت بمزاجي وهاسيب السوشيال ميديا بمزاجي.. الجمل بما حمل بس حقي مش هاسيبه”، مشيرة إلى التركيز في لقاء الله وتعويض ما فاتها من صلاة وصيام وصدقات.