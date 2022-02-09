وجه أسطورة الهلال والكرة السعودية، سامي الجابر رسالة تحفيزية إلى الجماهير قبل مواجهة الزعيم أمام تشيلسي الإنجليزي اليوم.

سامي الجابر يوجه رسالة إلى الجماهير

وقال سامي الجابر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “المدرج الفخم لديه ثقة بأن الزعيم سيصل لنهائي كأس العالم عن طريق بطل أوروبا تشيلسي“.

وتابع سامي الجابر: “ثقتهم تُدرس ويعرفون جيدًا أثرها على نجوم فريقهم. رسالتهم: نحن لا (نحضر) كضيوف ولا نفوز صدفة، الفوز يعني قمة جديدة والخسارة تعني سنعيد المحاولة مستقبلًا ونصل”.

مواجهة الهلال ضد تشيلسي اليوم

وتُقام مباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد، عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي الفائز في مباراة اليوم لمواجهته في النهائي، وذلك بعد تجاوزه لعقبة على الأهلي المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).