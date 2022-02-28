واصل النجم سامي الخيبري تألقه مع الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة مميزة بعد مرور 22 جولة.

سامي الخيبري الأكثر تشتيتًا

ويتصدر سامي الخيبري قائمة الأكثر تشتيتًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 129 تشتيتًا، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، ماوريسيو أنطونيو بـ126 تشتيتًا.

ويحتل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أحمد شراحيلي المركز الثالث بـ 124 تشتيتًا، يليه زميله إياغو سانتوس برصيد 110 تشتيتات، ثم لاعب فريق الباطن، ريناتو شافيز بـ97 تشتيتًا، يليه لاعب الاتفاق، سعيد اليامي بـ92 تشتيتًا.

ترتيب دوري المحترفين

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ22 اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، النصر ثانيًا بـ44 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

وحل الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 28 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).