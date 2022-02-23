يُعاني الفريق الكروي الأول بـ الأهلي من تراجع للنتائج بالموسم الحالي تحت قيادة المدرب الألباني بيسنك هاسي، وكذلك من تراجع مستوى المهاجم السوري عمر السومة.

لماذا غضب جمهور الأهلي من أداء السومة؟

وأبدى جمهور الراقي استيائه من تراجع مستوى اللاعب السوري، حيث طالب البعض بالتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني اللاعب السوري من تراجع واضح في المعدل التهديفي بالموسم الجاري حيث سجل 7 أهداف فقط في 17 مباراة خاضها، رغم حصوله على ثقة المدير الفني.

السبب الثاني هو تراجع اللياقة البدنية للاعب السوري صاحب الـ32 عامًا بسبب تقدمه في العمر، بجانب تراجع مستواه الفني بشكل عام.

الأهلي يُعاني من عدة أزمات:

ودخل الأهلي في دوامة أزمات بالموسم الحالي حيث يحتل المركز التاسع حاليًّا في جدول ترتيب دوري المحترفين وودع كأس الملك من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام الشباب بثنائية لهدف أول أمس الاثنين.

ولم يحدث هذا الأمر مع السومة في الأهلي فقط، بل تعرض الدولي السوري لانتقادات حادة من قبل جماهير منتخب بلاده، وذلك خلال مباراة سوريا والإمارات في يناير الماضي في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وبعد خسارة المنتخب السوري، من نظيره الإماراتي بثنائية دون رد، قالت الجماهير السورية لـ السومة: “عالبيت” في إشارة منهم إلى طلبهم منه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب نسور قاسيون.

وأشار السومة إليهم، رافعًا يديه على عينيه بأنه سيُلبي طلبهم قائلًا: “من عيوني!”.