استعرض المحامي والمستشار القانوني يزيد العسيري، أسباب ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

يزيد العسيري – محامي ومستشار قانوني – يفسر أسباب ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية مع دخول شهر رمضان@alasirilaw#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Xm1iPVYuPF

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 25, 2022

استغلال الشهر الكريم:

وقال العسيري خلال حواره إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: إن استغلال الحاجة إلى العمالة المنزلية خلال شهر رمضان، هي أحد أسباب ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية في هذه الفترة.

سماسرة:

‏ولفت إلى أنه للأسف هناك سماسرة في السوق لهم دور في هروب العاملة المنزلية بحثًا عن دخل أعلى، مشيرًا إلى أنه في حال هروب العاملة المنزلية يجب على الشخص حفظ حقه وحماية نفسه عبر إبلاغ الشرطة لإخلاء المسؤولية، حيث في هذه الحالة تتحمل العاملة تكاليف سفرها.