أكد محمد السنان، المختص في الشأن الصحي، أن أعداد الحالات الحرجة من المصابين بكورونا في المملكة ترتفع، حيث كانت في حاجز الـ700 قبل أسبوع ووصلت لـ800 والآن تدخل في 900 حالة، وقريبًا ستصل إلى حاجز الألف وفي تزايد مستمر.

المنحنى الوبائي ثابت:

وتابع خلال لقائه مع برنامج نشرة النهار المذاع على قناة الإخبارية أن وزارة الصحة نجحت في التعامل مع الجائحة والأزمة الحالية، لكن ليس بالشكل الظاهر والتي يقل فيها أعداد الإصابات لكن فعليًّا عدد من يتم لهم الفحص هو الذي يقل والمنحنى الوبائي ما زال في نفس موضعه.

ولفت المختص إلى أنه للتأكد من نزول المنحنى الوبائي بالمملكة فعليًّا فعلى وزارة الصحة أن توضح خلال مؤتمرها حول مستجدات كورونا نسبة المصابين من المفحوصين فعليًّا والتي يمكن من خلالها قياس المنحنى الوبائي.

وقال السنان: إنه إذا قلت أعداد من تم فحصهم، فبالتالي تدريجيًّا سيقل عدد المصابين، وبالتالي المنحنى الوبائي خاصة مع وجود متحورات سريعة الانتشار كأوميكرون.