أوضح المختص في الشأن الصحي محمد السنان، سبب ارتفاع الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا في المملكة في ظل انخفاض منحنى الإصابات، مطالبًا بضرورة التفريق بين التعامل مع الحالات الفعلية والتعامل مع الأرقام.

إصابات كورونا الفعلية

وقال السنان، في لقاء مع قناة الإخبارية، إن أغلب القارئين للمنحنى الوبائي يجدون انخفاضه بشكل ملحوظ، لكن فعليًا الإصابات لا تقل بينما عدد المفحوصين هو الذي يقل فالمنحنى الوبائي على نفس الرتم، مضيفًا أنه يجب التفريق في التعامل مع الأرقام والتعامل مع الحالات.

وأشار المختص في الشأن الصحي إلى أن حالات الإصابة لا تنخفض لكن الفئة المستهدفة بالفحوصات هي التي انخفضت، فعندما تفحص 100 ألف تجد منهم 10 % مصابين وهنا يأتي الفارق، وهو نسبة المصابين من الذين أجروا فحوصات وليس عدد المصابين فقط.

وأكد السنان أن ذلك يفسر سبب ارتفاع أعداد الحالات الحرجة وعدم انخفاضها، متابعًا: “لا أنكر دور الصحة لكنها نجحت في التعامل مع الأزمة ولكن ليس بالشكل الظاهر لأن فعليًا الإصابات لا تقل بينما عدد المفحوصين هو الذي يقل خصوصًا مع انتشار متحور أوميكرون”.

إصابات اليوم

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (3861) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة رحمه الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (4377) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (644,730) حالة ولله الحمد.

يذكر أن قرار اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، دخل حيز التنفيذ، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 1 فبراير.