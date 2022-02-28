كشف نادي الهلال سبب غياب قائده سلمان الفرج عن تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي أمس الأحد.

سلمان الفرج يعود للتدريبات اليوم:

وكشف النادي عبر حسابه في “تويتر” أن الفرج غاب أمس عن تدريبات الفريق لتعرضه لوعكة صحية، حيث أدى اليوم مرانًا لياقيًّا تنوع بين الجري وأدائه لتدريبات بالكرة.

وفي وقت سابق، ذكر برنامج ”الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن الاختبارات الأولية كشفت جاهزية الفرج للمشاركة في الديربي أمام النصر الخميس المقبل بعد تعرضه لالتهاب في الصدر.

الهلال يواجه النصر في اختبار قوي الخميس المقبل:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنصر، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك.