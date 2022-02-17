أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو” عن بناء مستودع جديد للشركة في مدينة مكة المكرمة.

عقد 20 عاماً:

وذكرت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن مجلس إدارة سدافكو وافق على تكـليف الإدارة التنفيذية بالمضي قدماً في بناء مستودع بمدينة مكة المكرمة على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لمدة 20 عاماً تبدأ من 10-09-1441هـ ومساحتها 8,009م2 بالمدينة الصناعية بمكة المكرمة.

تاريخ بدء المشروع:

وقالت إن المستودع الجديد سوف يحل محل المستودع المستأجر الحالي، وسيوفر هذا المستودع حلول بنية تحتية طويلة الأجل لكل من عمليات التوزيع واللوجستيات مما يؤدي إلى توفير في التكاليف وفرص نمو في المستقبل، حيث من المقرر البدء في إنشاء المشروع خلال الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023م.

وأوضحت سدافكو أن التكلفة التقديرية الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 27 مليون ريال سعودي تقريباً، وسيتم تمويل المشروع من الموارد الذاتية للشركة، فيما من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م.