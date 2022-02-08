رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لروسيا أمس الاثنين، الإقامة داخل قصر الكرملين، وفضّل على ذلك قضاء ليلته بأحد الفنادق.

ماكرون يختار الفندق للإقامة

من جانبه قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس الفرنسي، فضّل قضاء ليلته في فندق وليس في الشقق الخاصة للضيوف، التي كان أقام بها العديد من القادة الأجانب، بما في ذلك بيل كلينتون، مشيرًا إلى أن هذا كان اختيار الضيوف الفرنسيين.

وأضاف: “هناك تجري أحيانًا عمليات ترميم، وأحيانًا أخرى أشياء أخرى”، لافتًا إلى أن معظم الزعماء الأجانب يفضلون الآن الإقامة في الفنادق، لتعذر استيعاب كامل الوفد في الكرملين بأي حال، كما أن “الفندق يسمح للجميع بالعيش بشكل متراصٍ”.

ماكرون يزور روسيا وأوكرانيا

وزار الرئيس الفرنسي موسكو أمس الاثنين في خطوة دبلوماسية سعيًا للحصول على التزامات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتخفيف التوترات مع أوكرانيا حيث يخشى الزعماء الغربيون من أن الكرملين يخطط لغزوها.

وأجرى ماكرون مع بوتين محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات وبحث الجانبان خلالها الأزمة الأوكرانية، والقضايا المتعلقة بالأمن في أوروبا، إلى جانب مواضيع أخرى.

واليوم الثلاثاء توجه ماكرون لأوكرانيا والتقى نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف حيث أكد أن «اتفاقات مينسك هي الطريق الوحيد الذي سيمكّننا من إحلال السلام، والطريق الوحيد الذي سيتيح لنا إيجاد حل سياسي دائم في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا“.