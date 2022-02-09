واصلت أسعار النفط تراجعاتها، اليوم الأربعاء، حيث حوّل المستثمرون تركيزهم إلى الاتفاق النووي الإيراني واحتمال استئناف تدفقات الخام الرسمية من عضو أوبك.

برنت يتراجع:

وانخفضت العقود الآجلة في نيويورك إلى ما دون 89 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت 3.2٪ خلال الجلستين الماضيتين، كما تراجع خام برنت القياسي العالمي دون 91 دولاراً.

وأشارت موجة من الدبلوماسية التي سبقت استئناف المحادثات النووية في فيينا، إلى أن الأطراف تحاول الانتهاء من الاتفاق.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الأطراف “تتوصل إلى الخطوات الأخيرة”.

توقف الارتفاع:

وتوقف الارتفاع الحاد في أسعار النفط هذا الأسبوع، بعد سلسلة مكاسب أسبوعية دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014. وقد تم دعم هذا الارتفاع من خلال زيادة الطلب والعرض التي جاءت أقوى من المتوقع، مع التوترات الجيوسياسية – خاصة روسيا وأوكرانيا – مما أضاف علاوة مخاطر على الأسعار.

ويتطلع النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل، وقد توفر مشتريات المصافي الهندية لتلبية أهداف الإنتاج السنوية دفعة إضافية.

مع ذلك، فإن الارتفاع في أسعار الطاقة يشكل تحديًا للدول المستهلكة والبنوك المركزية في محاولة لدرء التضخم مع دعم النمو الاقتصادي.