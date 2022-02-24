ارتفعت أسعار النفط اليوم إلى مستويات لم تبلغها منذ حوالي 8 سنوات وكسر برنت حاجز أعلى سعر، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت شرارتها فجر اليوم.

أسعار خام برنت

وزادت أسعار النفط بنسبة 7% حيث صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 7.3% لتتداول عند 98.8 دولار للبرميل يوم الخميس، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.57% إلى 104.17 دولار للبرميل، متجاوزة مستوى 100 دولار لأول مرة منذ 2014.

أسعار الغاز الطبيعي

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.49%. هذا وارتفع الذهب الفوري، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه أصل آمن، بنسبة 1.81% في آخر تداول عند 1.942.01 دولار.

تراجع الأسهم الأمريكية

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد التخلي عن جميع المكاسب الافتتاحية حيث زادت التقارير عن الهجمات الإلكترونية على العديد من المواقع الحكومية الأوكرانية من المخاوف بشأن تصاعد التوترات مع روسيا.