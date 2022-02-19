قال الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر إنه على استعداد لـ رئاسة نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

سعود الصرامي يُحلل وضع الشباب

وقال الصرامي في حديثه لـ برنامج ” سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية : “الوضع صعب لدى الليث، وخالد البلطان قد يرحل بنهاية الموسم الحالي، عليه الرحيل إذا رأى أن الوضع صعب، وأنا مستعد لـ رئاسة النادي لأعيد له الاستقلالية”.

وأضاف الصرامي: ” دائمًا يقولون إن المجتمع الشبابي صغير أنا البديل، وأنا مستعد لرئاسة النادي”.

رحيل إيجالو سبب الانتقادات

وكانت جماهير الليث وجهت انتقادات لـ مجلس إدارة النادي برئاسة خالد البلطان بعد الخسارة من الهلال بخماسية دون رد في الجولة الـ21 من دوري المحترفين، كما انتقدوا بيع نجوم النادي في فترة صعبة على الفريق، مثل الموافقة على رحيل النيجيري أوديون إيجالو لمنافس مباشر لـ الليث على لقب الدوري وهو نادي الهلال.