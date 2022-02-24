أنهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحات البدانة والأمراض الاستقلابية، معاناة مريضة أربعينية عانت من مضاعفات السمنة والعمليات الجراحية السابقة التي أجرتها في عدة مستشفيات ولم تحل مشكلتها، وسببت لها مضاعفات تمثلت بفتق في الحجاب الحاجز الأيسر ومعاناتها الشديدة من ذلك مع وجود جزء من المعدة في جوف الصدر.

تفاصيل العملية:

وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في سعود الطبية إبراهيم العنزي أنه بعد فحص المريضة وإجراء التحاليل اللازمة مع الفريق الطبي تبين وجود مشاكل صحية متعددة بسبب إجراء المريضة ربط معدة منذ 20 عامًا، ثم أزالت رباط المعدة وأجرت تحويل كلاسيكي لمسار المعدة منذ 4 سنوات مما أدى إلى عدم إنقاص الوزن لديها.

تصحيح عملية المسار:

وأشار العنزي بأنه تمت مناقشة الحالة مع محمد إسحاق من قسم جراحة الصدر، لتكوين فريق عمل خلال إجراء العملية ودراسة أسلم الحلول الجراحية بما يتناسب مع عمرها ووزنها، وجرى إجراء العملية بواسطة مركز جراحة السمنة وبمشاركة قسم جراحة الصدر حيث تم إصلاح الفتق جراحيًا بالمنظار الجراحي من خلال البطن عن طريق 5 فتحات جراحية و إرجاع المعدة من جوف الصدر وتحرير الالتصاقات وتصحيح عملية تحويل المسار السابقة لديها وتم نجاح العملية وخروج المريضة من المدينة بعد يومين من العملية ولله الحمد.