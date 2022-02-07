نظمت بمدينة الملك سعود الطبية فعالية اليوم العالمي للسرطان، صباح اليوم الاثنين، بحضور المدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية د. فيصل المزروع، بتنظيم قسم الفعاليات الصحية في إدارة العلاقات والإعلام الصحي بالتعاون مع قسم الأورام.

وأوضح رئيس قسم الأورام للكبار د.محمد المشيخي أن الهدف من الفعالية يتمثل في المساهمة في نشر التوعية بين المرضى والمراجعين وكافة أفراد المجتمع.

فعالية اليوم العالمي للسرطان

وأشار د.المشيخي إلى أن السرطان هو مرض يحدث بسبب وجود خلايا غير طبيعية تنقسم بدون تحكم وقادرة على الانتشار لبقية أعضاء الجسم ويوجد منه أكثر من 100 نوع، وليس هناك سبب معين للإصابة بالسرطان، فقد يحدث بفعل عوامل مختلفة، مشددًا على ضرورة الوقاية منه من خلال الإقلاع عن التدخين وتجنب السمنة وتجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة.

وختم د. المشيخي تصريحه، منوهًا على أهمية تناول الفاكهة والخضروات والغذاء الصحي الغني بالألياف وممارسة الرياضة بانتظام واستشارة الطبيب عن حدوث أي تغيرات غير طبيعية في الجسم.