كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية عن تقديم نحو مليون و 700 ألف وجبة غذائية لمستحقي التغذية في المدينة (الإفطار– الغداء – العشاء)، خلال عام 2021م.

4 أقسام:

وأوضحت مدير إدارة التغذية في سعود الطبية فاطمة الهدار أن الإدارة تتفرع لأربعة أقسام تتمثل في: قسم التغذية العلاجية، قسم تغذية المرضى، قسم التثقيف الغذائي، قسم السلامة الغذائية.

مستوى الوجبات:

وأضافت الهدار: أنه يتم أخذ مرئيات المريض والمرافق، عن مستوى الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها في سعود الطبية عن طريق استبيان يعمل دوريًا ويحلل إحصائيًا عن طريق برنامج من إعداد موظفي الإدارة لمعرفة الجوانب الإيجابية لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على تلافيها.

وأشارت الهدار إلى أن المستحضرات الغذائية التي تم صرفها لمراجعي المدينة خلال تلك المدة بلغت ما يقارب من 370 ألف عبوة من جميع أنواع هذه المستحضرات.