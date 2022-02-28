أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الأسنان اللبنية هي أول مجموعة من الأسنان تظهر لدى الطفل بشكل تدريجي من عمر 6-7 أشهر، وتستمر لديه إلى أن يكتمل بزوغها في عمر السنتين والنصف، وعددها 20 سناً.
أعراض ظهور الأسنان اللبنية:
1- انزعاج الطفل وألم
2- اضطراب في النوم
3- القلق وعدم الارتياح
4- فقدان الشهية
5- سيلان اللعاب بشكل أكثر من المعتاد
6- انتفاخ واحمرار في اللثة مكان ظهور السن.
استشارة الطبيب في هذه الحالات
وأضافت سعود الطبية أنه يجب الذهاب بالطفل إلى الطبيب في حال وجود حمى أو إسهال أو طفح جلدي.
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