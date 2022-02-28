أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الأسنان اللبنية هي أول مجموعة من الأسنان تظهر لدى الطفل بشكل تدريجي من عمر 6-7 أشهر، وتستمر لديه إلى أن يكتمل بزوغها في عمر السنتين والنصف، وعددها 20 سناً.

أعراض ظهور الأسنان اللبنية:

1- انزعاج الطفل وألم

2- اضطراب في النوم

3- القلق وعدم الارتياح

4- فقدان الشهية

5- سيلان اللعاب بشكل أكثر من المعتاد

6- انتفاخ واحمرار في اللثة مكان ظهور السن.

استشارة الطبيب في هذه الحالات

وأضافت سعود الطبية أنه يجب الذهاب بالطفل إلى الطبيب في حال وجود حمى أو إسهال أو طفح جلدي.