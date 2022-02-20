أكدت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية اتباع الإرشادات اللازمة للوقاية من الخمول خلال فترة الشتاء؛ حيث أن الطقس الشتوي يؤثر على الصحة ويمكن أن تجعل درجات الحرارة الباردة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وأوضحت المدينة بأن الخمول يعد أبرز تلك الأمراض، ويكون بسبب تناول الأطعمة الدسمة والثقيلة على المعدة، كونها تساعد على تدفئة الجسم؛ لكنها في النهاية تؤدي إلى زيادة الوزن.

الحفاظ على اللياقة والوقاية

ونوهت المدينة بأن بعض الإرشادات تساعد في الحفاظ على اللياقة والوقاية من الخمول على الرغم من المناخ البارد ومنها: ممارسة الرياضة بانتظام حيث يعد النشاط البدني جانبًا مهمًا للحفاظ على اللياقة طوال فصل الشتاء، ويساعد الروتين اليومي لليوجا أو أي شكل من أشكال النشاط البدني على إبقاء الجسم دافئًا، وتعزيز جهاز المناعة وتحسين مقاومة الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا، إضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن بما في ذلك الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل بالإضافة إلى الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة أمر ضروري لتقوية جهاز المناعة.

وأضافت المدينة: كما تسهم إدارة الإجهاد في الوقاية من الخمول؛ فعندما يشعر الشخص بالتوتر، ينبغي أخذ قسط من الراحة ويمنح هذا نظام الاستجابة للضغط فرصة للراحة و الحرص أيضًا على الفحوصات الصحية المنتظمة.

ضرورة الابتعاد عن التدخين

وشددت المدينة على ضرورة الابتعاد عن التدخين الذي يمكن أن يؤدي إلى الرجفان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب كما يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم مشاكل القلب وأمراض الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم، كذلك الحصول على قسط كاف من النوم حيث يعد النوم أمرًا بالغ الأهمية لأنه يساعد على تجديد الجسم مع استقرار مستويات الطاقة والخمول والشهية في اليوم التالي وأن يحصل الفرد على ما لا يقل عن 7 – 8 ساعات من النوم يوميًا حيث يمكنه تحسين مستويات الطاقة العقلية والبدنية.