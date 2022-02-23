رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف اليوم الحفل الذي أقامته وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة يوم التأسيس بمدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”؛ تحت شعار “يوم بدينا” بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالعزيز بن محمد بن عبود وعدد من المسؤولين.

سعود بن جلوي يرعى حفل وزارة الرياضة



وشهدت فعاليات حفل وزارة الرياضة معرضًا فنيًا مصاحبًا شكل بانوراما زمنية؛ تعكس التطور الحضاري للمملكة وما سطره الرواد خلال أكثر من ثلاثة قرون، والسجل الحافل وصولًا إلى ما نشهده اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم بدأ سباق الماراثون، بعد ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة كلمة هنأ القيادة الرشيدة والشعب السعودي كافة بمناسبة يوم التأسيس.

الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس

وقال: “الاحتفاء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، يوم انطلقت الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود هو تأكيد على اعتزازنا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية حتى عهدنا الزاهر، عهد الدولة السعودية القوية، قبلة المسلمين الشامخة التي ترفرف فوقها رايات التوحيد وتعانق آمال أبنائها عنان السماء”.

وأضاف: “مع التطور المستمر الذي تشهده بلادنا الغالية وجدت الرياضة اهتمامًا من القيادة الرشيدة، فمنذ سبعة عقود أنشئت أول إدارة مسؤولة عن الرياضة، لتشهد المسيرة بعدها تحولات كبرى، ونقلات نوعية في البنى التحتية، والكوادر البشرية وصولًا إلى تمثيل المملكة في المنافسات الخليجية، والعربية، والآسيوية، والدولية”.

وقُدم بعد ذلك عرض مرئي، ثم فقرة فنية مختارة، ليختتم الحفل بتكريم المشاركين ورعاة الفعالية.