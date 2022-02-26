عبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان عن فرحته الغامرة بالفوز بكأس السعودية 2022 الأغلى في العالم.

وقال الأمير سعود: إن سمو ولي العهد أكبر داعم للفروسية، وتوقعت فوز “إمبلم رود” بـ كأس السعودية 2022.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان: سمو #ولي_العهد أكبر داعم للفروسية، وتوقعت فوز "إمبلم رود" بـ #كأس_السعودية 2022. #محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية

pic.twitter.com/5HyijDcRpK — قناة السعودية (@saudiatv) February 26, 2022

وتوّج ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، الأمير سعود بن سلمان بـ كأس السعودية 2022 بعد فوز “إمبلم رود” في السباق الختامي.

وكان الجواد “إمبلم رود” لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان قد حقق الفوز بكأس السعودية 2022 الأغلى عالميًّا.

وانطلقت منافسات كأس السعودية العالمي للخيول، الأغلى في العالم، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة الرياض، مساء الجمعة.