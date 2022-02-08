تمكن أحد أبناء جمعية أسر التوحد الشاب عبدالرحمن الخالدي، من حفظ القرآن الكريم في عمر الـ15 عامًا، وإتقان فنون الخط العربي، إضافة إلى صوته الشجي في القراءة، الأمر الذي حظي بثناء وإشادة رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود به وبوالدته ووعده بمفاجأة.

مفاجأة الأمير سعود لـ عبدالرحمن الخالدي:

وكتب الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان على حسابه الرسمي بتويتر في تعليق على تقرير نشرته العربية مع الشاب الخالدي: “ما شاء الله تبارك الله على موهبة عبدالرحمن.. أحد أبنائنا في جمعية أسر التوحد.. الله يوفقه ويحفظه”.

وأضاف الأمير سعود مشيدًا بوالدة عبدالرحمن ومجهوداتها: “كفو أم عبدالرحمن.. هذا بفضل الله ثم جهدك وصبرك”، ليرد عليه عبدالرحمن: “شكرًا لتشجيعك لي يا أميرنا سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود”.

ليواصل الأمير سعود التشجيع والدعم له بقوله: “أنا في خدمتك يا حبيبي.. واصل هالإبداع وهالتميز.. ومجهزين لك مفاجأة إن شاء الله تساهم في دعم موهبتك الفذة”.

موهبة عبدالرحمن الخالدي:

لم يدع عبدالرحمن لليأس فرصة ليتغلغل داخله، بل خلق من كل شيء حوله فرصة نحو تحقيق آماله وطموحاته، ساعده في ذلك أم قوية تؤمن به وبقدراته، وساعدته منذ صغره على سلك كل دروب النجاح، ومدت يد العون لابنها المصاب بالتوحد حتى يكون علامة فارقة وقدوة للجميع.

كما ساهمت “جمعية أسر التوحد” في الخرج في بروز موهبة الشاب ونبوغها، حيث حفظ الخالدي في البداية القرآن الكريم منذ عمر الـ15 عامًا، بالإضافة لإتقانه فنون الخط، كما يمتلك صوتًا شجيًّا.

سمو الأمير كلماتكم وسام أفتخر به

وباذن الله تعالى سأكمل مع عبدالرحمن بقية أهدافي التي رسمتها له وبحول الله وقوته سنصل لها مع الصبر والدعاء وحسن التوكل عليه والاستمرارببذل المجهود

وبإذن الله أراه مستقلا بعائلته وأبنائه وحياته مثله مثل بقية من في عمره — Najeah (@NajeahAlmalki) February 8, 2022

ويقول عبدالرحمن، المصاب بطيف التوحد، وهو عبارة عن حالة مرضية ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي: “أنا خريج جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام قسم الدراسات القرآنية. والدتي ساعدتني كثيرًا في تنمية مواهبي وقدراتي، ولم أفكر قطّ بأن إصابتي بالتوحد قد تكون عائقًا نحو تحقيق طموحاتي وآمال والدتي، فحفظت القرآن في سنة واحدة، وطورت من مواهبي عن طريق الممارسة”.

وحول تعلمه فنون الخط أضاف في تصريحات لموقع العربية: “اكتشفت موهبتي للخط وطورتها عن طريق مساعدات من جمعية أسر التوحد بالخرج التي وفرت لي كل الدعم، ولم أشعر يومًا أنني مصاب بشيء”.

وأضاف: “شاركت في العديد من الفعاليات والمهرجانات وكان التفاعل والدعم النفسي الذي حظيت به كبيرًا من الحضور”، متمنيًا في النهاية أن يكون زوجًا ويكوّن أسرة وأبناء.