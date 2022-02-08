أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سعود عبدالحميد، بالأجواء في صفوف الزعيم، متمنيًا الظهور بشكل مميز في مباراة تشيلسي المقبلة.

سعود عبدالحميد يشيد بالأجواء في الهلال:

وقال سعود عبدالحميد في مقطع فيديو لحساب ناديه على “تويتر”: “مباراة الجزيرة أصعب من تشيلسي، مباراة تشيلسي اللعب سيكون مفتوحًا أكثر، وهذا قد يساعدنا على تحقيق شيء، نحن مجموعة قوية، وقادرون على أن نخرج بشيء ممتاز”.

وتابع: “الأجواء في الهلال جميلة جدًّا، وجميع اللاعبين ساعدوني منذ توقيعي، وقدرت أن أدخل ضمن مجموعة اللاعبين سريعًا، وجمهور الهلال كان حافزًا قويًّا لي، كانوا يرسلون لي ويدعمونني بعد التوقيع، والحمد لله ظهر بصورة جيدة.

وأضاف سعود عبدالحميد: “حين علمت أنني سألعب أساسيًّا بمباراة الجزيرة، هذا الشيء أسعدني صراحة، وسعود كريري وقف معي بشكل لا يوصف، وأيضًا اللاعبون ساعدوني يوم المباراة، والحمد لله قدمت المستوى المطلوب”.

الهلال ضد تشيلسي:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد تشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد اكتساحه للجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/ 1، فيما يُشارك تشيلسي الإنجليزي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.