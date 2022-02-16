نوهت سفارة المملكة لدى هولندا بأن الحكومة قررت إلغاء التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

فتح جميع المحلات والمطاعم:

وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه اعتباراً من يوم الجمعة المقبل فتح جميع المحلات كالمقاهي والمطاعم حتى الواحدة صباحاً مع بقاء إلزامية إثبات التطعيم سارياً حتى 25 فبراير عند خول المطاعم والمقاهي ودور السينما والمتاحف والمسارح وفي المسابقات الرياضية الاحترافية.

إلزام الكمامة:

واعتباراً من الجمعة 25 فبراير لن يكون إثبات التطعيم إلزامياً في هولندا مع بقاء إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة والمطارات والطائرات، فيما تخضع هذا الإجراءات للتقييم في 15 مارس المقبل.