أعلنت سفارة المملكة في الكويت، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء فحص PCR لجميع المحصنين القادمين من الخارج.

‏وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”:: “إن السلطات الكويتية قررت إلغاء فحص (PCR) وكذلك الحجر المنزلي لجميع (المحصنين) القادمين لدولة الكويت، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 20 فبراير 2022”.

عودة الدوام الحكومي

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر في وقت سابق، عودة الدوام الحكومي 100 ٪؜ ابتداء من 13 مارس المقبل، مع استمرار إعفاء الحالات الصحية المزمنة والتقيد بالاحترازات الوقائية من لبس قناع الوجه واستخدام المطهرات وتعقيم المكاتب والتباعد الجسدي وعدم استخدام أدوات الغير.

واستعرض المجلس في اجتماعه أمس الاثنين، إمكانية رفع القيود على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بمسحة “Pcr” لدخول المجمعات.

دخول المولات والمجمعات

ووافق مجلس الوزراء على السماح لغير المحصنين الدخول للمولات والمجمعات ودور السينما والمسارح الحفلات شرط عمل pcr قبل ٣ أيام من الدخول.