أكد رئيس الجامعة أ.د. ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود أن الجامعة الإسلامية تنبذ التطرف وتقوم بتدريس المنهج الوسطي المعتدل، جاء ذلك خلال لقاء سموه الحواري مع طلاب الجامعة والذي نظمته وحدة التوعية الفكرية في قاعة السلام .

ووجه سموه كلمة لطلاب الجامعة قال لهم فيها إن عليكم مسؤولية كبيرة في نشر الوسطية ونبذ التطرف و ترسيخ المنهج الوسطي المعتدل.

و في ختام اللقاء شكر الطلاب سموه على ما تقدمه الجامعة لهم من العلوم وما تقدمه لهم من سبل الراحة والتعلم ، وشارك الطلاب بمقترحات تهدف إلى تعزيز نشر الوسطية والاعتدال تم عرضها ومناقشتها في اللقاء .