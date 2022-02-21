تحطمت طائرة عسكرية إيرانية في مدينة تبريز شمال غربي البلاد، بعد سقوطها فوق صالة رياضية في أحد أحياء المدينة.

وتعاني إيران بسبب العقوبات الدولية عليها، على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، مما تسبب في تضرر قطاع الطيران المدني والعسكري بشكل عام.

تحطم عدد من الطائرات

وشهدت إيران خلال الفترة الماضية عدداً من حوادث تحطم الطائرات في العديد من المناطق.

وما زال من غير المعروف ما إذا كانت الطائرة تقل قيادات عسكرية أو لا، كما لم يتضح مصير طاقمها.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات في إيران، بعد عن أسباب وتفاصيل الحادث.